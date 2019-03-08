До 9 марта решат вопрос с подтоплением подвала в одном из домов Керчи

На днях в Керчи с рабочим визитом побывал заместитель министра ЖКХ Республики Крым Энвер АБЛАЕВ. Совместно с заместителем главы администрации Керчи Евгением АДАМЕНКО чиновник обследовал жилой фонд, встретился с керчанами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В подвале дома №43 по улице Маршала Еременко много лет существовала проблема подтопления. Управляющей компанией «ЖилсервисКерчь» и филиалом ГУП РК «Вода Крыма» был проведен ряд мероприятий. Вода, которая подтапливала подвал, прошла лабораторные исследования, выяснилось, что это подпочвенные воды.

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Специалисты водоканала заменили сети водоснабжения, которые находились в предаварийном состоянии, а сотрудники «ЖилсервисКерчь» очистили подвал и отсыпали его основание щебнем. Дополнительно в подвале дома будет установлен погружной насос, чтобы откачивать поступающие грунтовые воды в систему канализации. По словам Евгения АДАМЕНКО, насос уже приобретен.

Работы должны быть выполнены до 9 марта.