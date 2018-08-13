До конца 2018 года в Крыму проведут капитальный ремонт домов на сумму почти в 2 млрд. рублей

В Крыму планируют до конца года провести капитальный ремонт в 350 многоквартирных домах. Об этом написали на официальном сайте министерства ЖКХ по Республике Крым.

Планируется произвести 853 вида ремонтных работ, которые обойдутся в 1,85 миллиарда рублей.

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Как сообщается в ведомстве, в 2017 году работы были намного скромнее –домов в которых проводился капитальный ремонт было всего 74, завершено было 113 видов ремонтных работ и все это было на сумму в 182,4 миллиона рублей.

«Согласно общероссийской практике, в основной перечень работ по капитальному ремонту входит капремонт кровли, фасада, фундамента, подвала, внутридомовых инженерных сетей (ВДИС), а также замена лифтового оборудования», — написали в сообщении.

На данный момент неизвестно сколько многоквартирных домов попадет под капитальный ремонт в Керчи, но самый высокий процент взносов, собранных на капремонт зафиксирован в Черноморском районе – 60,54%.

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