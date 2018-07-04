До конца июля на керченском автовокзале появится высокоскоростной интернет

На всех автовокзалах и автостанциях предприятия «Крымавтотранс» (к которым относится и автовокзал в Керчи) будет проведен высокоскоростной интернет до конца июля. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подрядчиком работ выступил ведущий оператор связи Крыма — ООО «Миранда-медиа», выигравший торги на организацию услуг доступа к интернету для «Крымавтотранс».

Компания планирует до конца текущего месяца обеспечить доступ к сети интернет со скоростью от 20 до 500 Мбит/с (в зависимости от пропускной способности автобусных станций).

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По словам директора «Крымавтотранса» Игоря КОРОБЧУКА, повсеместное подключение интернета позволит упростить работу предприятия и сделать для пассажиров услуги еще более доступными.

Таким образом, улучшится безопасность на территории автостанций, так как уже в ближайшее время реализуется установка видеонаблюдения за их территориями.

Кроме того, для удобства пассажиров, будут организованы wi-fi зоны. Также высокоскоростной интернет позволит предприятию развивать новые направления и внедрять технологии.

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