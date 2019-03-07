До слёз: неожиданное признание в любви (ВИДЕО)

Эксперимент получился трогательный и немного грустный.

В преддверии 8 марта участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели в Керчи социальную акцию «Позвони маме». В нем участвовали школьники и студенты, которые звонили своим мамам и говорили: «Мама, я тебя люблю».

Эксперимент получился трогательный и немного грустный, потому что показывает, насколько редко мы на самом деле говорим нашим родителям о любви. Многие мамы пугались, спрашивали, что случилось. Многие оторопело лепетали: ну спасибо, так неожиданно…

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Керчане, как можно чаще говорите своим близким о том, как вы их любите!

Керчане признаются в любви своим бабушкам и мамам