Новый проект для молодежи Керчи

В Керчи реализуется новый проект для активной молодежи, позволяющий молодому поколению воплотить в жизнь собственный потенциал, и помимо этого получить опыт взаимодействия с городской средой.

22 января активная молодежь из Ялты, Керчи, Симферополя, Севастополя, Армянска, Евпатории, Джанкоя и Красноперекопска собралась в библиотеке им. Франко, чтоб определить план развития в проекте «Добровольцы в городе».

В рамках первой встречи участники познакомились с приоритетным проектом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», разобрали как данный проект реализуется в Республике Крым, разобрали кейсы, проведенных мероприятий в Республике Крым, определили место проекта «Добровольцы в городе» в современном мире, познакомились между собой и поделились идеями.

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Целью проекта является создание условий для вовлечения активной молодежи в добровольческие проекты, которые не только позволят им реализовать свой потенциал, но будут способствовать созданию позитивного опыта использования благоустроенных общественных пространств, а также вовлекут местных жителей в бережливое отношение к благоустроенным территориям.

В рамках проекта «Добровольцы в городе» организованы обучающий тренинги о том, как правильно взаимодействовать с городской средой. Совместно с командой проекта и кураторами участники изучают исторический и пространственный контекст своих территорий, вскоре посетят их и подготовят акции на каждом из своих пространств.

Всего будет проведено 60 мероприятий на объектах, благоустроенных в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по всей Республике. Это будут спортивные праздники, дни добрососедства, детские мероприятия, перформансы, фотовыставки, театральные постановки и прочее.