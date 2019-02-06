Добыча песка в Керчи не угрожает экологии?

Крымские власти назвали ложью заявление Украины о добыче токсичного песка в Керчи. Об этом агентству ТАСС сообщил первый зампредседателя Государственного совета Крыма Ефим ФИКС.

Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявило на своем сайте, что в Крыму в районе Керчи производится добыча песка, который содержит токсические вещества, могущие нанести экологический ущерб Азовскому морю и Керченскому проливу.

Читайте: В Керчи продолжается добыча ядовитого песка

«Всё это неправда. Пробы берутся постоянно. Есть контролирующие и правоохранительные органы, есть органы власти России и Крыма, общественность… Ситуация была под контролем, есть и будет», — прокомментировал заявление украинских властей Ефим ФИКС.

Чиновник уверяет, что добыча песка в Керчи не угрожает экологии Азовского моря и Керченского пролива.

Тем не менее, общественность и экологи бьют тревогу, уверяя, что в районе Нижне-Чурбашкого хвотохранилища производится добыча ядовитого песка.

Напомним, что в мае 2017 года в ходе прокурорской проверки выборка песка из дамбы была приостановлена, а предприятие, производящее добычу было оштрафовано. В ходе проводимой проверки было выявлено, что добыча песка из этого хвостохранилища может привести к попаданию различных вредных компонентов и шламовых отходов железорудного производства в акваторию Керченского пролива, Чёрного и Азовского морей.