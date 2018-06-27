Доездились! Керченский мост с грифонами находится в предаварийном состоянии

Редакция сайта КерчьИНФО уже неоднократно обращала внимание на движение фур и большегрузов по керченским дорогам, которое отрицательно влияет на дорожное покрытие и экологию города.

Так, в центре Керчи устроили перевалку сыпучих грузов. В связи с десятками машин, которые выстроились вдоль центральных улиц Керчи, жители города испытывают большие неудобства: гарь, копоть и шум двигателей нарушают всеобщий покой.

Кроме того, большие скопления фур и большегрузов являются причиной возникновения пробок.

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Однако центр города — не единственный участок, страдающий от подобного.

Сегодня журналисты КерчьИНФО отправились к въезду в Керчь, чтобы оценить состояние дорожного покрытия на указанном участке.

Здесь дорожное покрытие также находится в плачевном состоянии. Десятки фур, пересекающие данную местность, «разбивают» дорогу и нарушают целостность ее покрытия. И это — несмотря на запрещающие знаки!

Еще несколько недель активного движения большегрузов — и жителям и гостям Керчи придется въезжать в город через Багерово.

Как ранее писали журналисты КерчьИНФО, движения грузового транспорта под запрещающий знак — привычное дело для водителей большегрузов.

Вопрос о качестве работы ГИБДД в Керчи остается открытым.

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