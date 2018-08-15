Доказали, что Керчь — самый древний город на территории России

В понедельник, 13 августа, состоялось открытие обновленной выставки «Керчь – самый древний город на территории России» в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике, находящемся в городе Керчь на улице Свердлова, 22. Эта выставка составляет основу музея древностей.

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Вступительное слово, сказанное генеральным директором музея Умрихиной Татьяной Викторовной, стало отличным началом мероприятия.

В музее-заповеднике хранятся ценнейшие археологические артефакты. Экспонаты рассказывают о богатом и разностороннем культурном наследии Крымского полуострова, который был перекрестком различных этносов и культур.

Новая экспозиция представила находки археологических экспедиций, рассказывающие о периоде становления Пантикапея и жизни региона в догреческий период.

На выставке присутствовали представители международной научно-практической конференции «Археология и история Боспора».

Одна из посетительниц мероприятия поделилась с КерчьИНФО своими впечатлениями:

«Выставка производит великолепное впечатление. Она замечательно организована. Для человека, который не очень разбирается в этой теме, сразу становится понятно каким образом классифицируются все находки: что относится к более древнему, а что к более позднему времени. Всё это прекрасно видно по экспозициям».

Параллельно с названной, проходила выставка «История оружия: охота, война, искусство», которую проводил заведующий археологическим отделом Девятов Валерий Яковлевич. На выставке присутствовали различные виды оружия, которыми пользовались во все времена – тесаки, шпаги, кинжалы, пистолеты, сабли и т. д.

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