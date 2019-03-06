«Доктор шлягер» поздравил керчанок с 8 марта (ФОТО)

Как в Керчи отметили Международный женский день.

Во Дворце культуры «Корбел» уже прогремел праздник всех женщин. Он начался с показа женской одежды и выставки работ мастеров прикладного искусства.

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В 15:00 начался праздничный концерт и торжественное собрание. Глава города Николай ГУСАКОВ и первый заместитель главы Администрации Керчи Сергей ШИМКО наградили знаками отличая и письмами благодарности керчанок разных профессий.

Традиционно на главной сцене ДК выступили творческие коллективы. Подарком для керчанок от Администрации города стал концерт группы «Доктор Шлягер».

Концерт к 8 марта в ДК «Корабел»