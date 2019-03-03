Долгожданное тепло: на следующей неделе в Керчи обещают до +12 градусов

Керчь наконец-то почувствует наступление весны – уже с начала следующей недели ожидается значительное потепление. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
Уже с понедельника воздух прогреется до +7…+9 градусов, хотя ночи по-прежнему буду оставаться холодными – до +3…+4 градусов.
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Однако, к концу недели погода подарит еще больше тепла жителям Керчи – в праздничные дни 8, 9 и 10 марта температура воздуха прогреется до +10…+12 градусов.
Синоптики обещают в течение недели переменную облачность, без осадков.