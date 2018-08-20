Долина Любви под Керчью превратилась в свалку

Читатели КерчьИНФО прислали нам в редакцию фотографии их поездки в Долину Любви, которая находится возле Керчи. Фотографии к сожалению, не о красоте природы, а о том, как люди устроили в этих местах помойку.

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Как уточнила читательница кроме самой долины, вся бухта также находится в захламленном состоянии.

«Вот такое свинство наблюдала вчера, и так вся бухта», — написала нам неравнодушная жительница Керчи.

На фотографиях отчетливо видно, что около пляжа наблюдается очень много самого разного мусора: пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, и множество другого мусора.

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