Дом для депортированных в Керчи сдадут в эксплуатацию в ближайшие полгода

На территории Керчи завершается строительство многоквартирного дома для депортированных граждан.

Строительство на объекте из 72 квартир, среди которых 36 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир, ведется согласно установленному графику. На данный момент рабочие преступили к внутренней отделке помещений. Об этом сообщает заместитель главы администрации Керчи Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

По словам чиновника, работы ведутся постоянно. Некоторые квартиры уже оснащены газовыми плитами, счетчиками, розетками, радиаторами отопления, санузлы – кафелем, установлено подъездное освещение, лифтовое хозяйство, подключены все коммуникации. Также на территорию завезены все необходимые элементы для установки детской площадки, но из-за нестабильных погодных условий работа была приостановлена.

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«Некоторые квартиры уже оснащены газовыми плитами, счетчиками, розетками, радиаторами отопления, санузлы – кафелем, установлено подъездное освещение, лифтовое хозяйство, подключены все коммуникации. В первом полугодии 2019 граждане города из числа ранее депортированных получат ключи от долгожданных квартир».

Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ отметил, что держит вопрос строительства дома на постоянном контроле.