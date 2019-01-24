Дом пожилых людей и инвалидов в Керчи

Мы знаем, как сложно работающим людям обеспечить качественный медицинский уход своим пожилым родственникам и инвалидам. А если речь идет о серьезном заболевании, то возникает необходимость медицинских знаний и специальных навыков по уходу за больными. Для того, чтобы нуждающийся в уходе пожилой человек получал его в нужном объеме, вам необходима помощь специалистов. Наилучший вариант в такой ситуации — определение пожилого человека в наш пансионат.

Центр-пансионат для престарелых людей приглашает на постоянное (пожизненное) или временное проживание.

Пансионат принимает: пожилых людей после инсульта, инфаркта, перелома шейки бедра, старческого слабоумия (деменция), болезни Альцгеймера и др.

На отделении гражданам пожилого возраста предоставляется жилье, питание, наблюдение и консультация медсестры, врача, организация отдыха и досуга.

Тел.+7-978-084-62-50