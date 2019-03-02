Дом в Аршинцево может «не дожить» до капремонта

Стены мокрые насквозь.

Фасад дома 36 по улице Орджоникидзе уже не первый год разрушается на глазах. Многочисленные обращения в управляющую компанию о принятии каких либо мер не дали никакого результата.

«Мы не знаем за что платим. Подъезды мы моем сами. Спасибо хоть мусор вывозят. Ни разу наш дом не осматривали. Про крышу я уже молчу, но вот такой фасад видят все проходящие момо люди, но не наша УК»,- написала в редакцию собственница квартиры в данном МКД.

После снегопада на Рождественские праздники стена промокла насквозь и пошли трещины. Керчане боятся, что стена скоро разрушится.

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Это далеко не все проблемы дома в Аршинцево. Крыша так же требует капитального ремонта:

«При первом потопе, еще лет 7 назад, мы поднялись на чердак. Представляете, кто -то поставил детскую ванночку под дыру в кровле. Тогда, в украинский период и речи не было о капитальном ремонте. Но пару раз дырки латали. А сейчас туда вообще никто не поднимается».

Вчера стало известно, что все подведомственные дома МУП МОГОК КП «Аршинцево» временно перейдут на содержание предприятию «ЖилсервисКерчь». Но справится ли компания с таким наследством — большой вопрос.

Капитальный ремонт данного дома запланирован на 20-ые годы поочередно. Но доживет ли дом до этого момента — неизвестно.