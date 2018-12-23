Дом в Багерово полностью сгорел (ФОТО)

Дом в поселке Багерово, который полыхал вчера вечером, сгорел полностью.

Вчера примерно в 17:00 на центральной улице поселка Багерово Ленинского района загорелся дом. Загорелась крыша недостроя, над которым пару лет назад трудились специалисты из Украины.

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По официальной информации от пресс-службы МЧС России по Республике Крым, в 17:21 оперативному дежурному пожарной охраны поступило сообщение о том, что в поселке Багерово Ленинского района горит дом.

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К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели. По прибытии стало известно, что горит неэксплуатируемое двухэтажное здание.

«Была непосредственная угроза распространения огня на находящиеся рядом деревянные постройки. Кроме того, усилению и быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, а также легковоспламеняемый материал, из которого было построено здание. На момент прибытия пожарных расчетов, крыша здания обрушилась. Огнеборцы оперативно разложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня», — рассказывают спасатели.

По словам пресс-службы, пожар был локализован и ликвидирован в течение часа. Однако значительное время заняли разборка сгоревших конструкций, а также пролив их водой во избежание повторного возгорания. Площадь пожара составила 200 кв. м.

Здание было полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причину устанавливают эксперты.

Дом в Багерово полностью сгорел