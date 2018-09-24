Дорога к Крымскому мосту готова: движение открыли в воскресенье

Вчера к ночи автоподходы к Крымскому мосту уже были открыты по всем полосам.

Вчера к ночи было открыто движение по автоподходу к Крымскому мосту со стороны Керчи по всем 4 полосам.

«На подходе завершалась подготовка к восстановлению четырехполосного движения автотранспорта. Машины снова поехали по всем четырем полосам автоподхода в это воскресенье», — сообщает пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства.

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Напомни. с 1 октября планируется запуск движения грузового транс порта по Крымскому мосту.

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