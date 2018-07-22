«Дорога мужества» в Керченском проливе: форсирование на БРДМ-2

Сегодня в Керчь прибыли два бронированных автомобиля. Путь лежал через Керченский пролив.

В рамках проекта от Межрегиональной общественной организации «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» «Дорога мужества» Керченский пролив форсировали на БРДМ-2.

БРДМ-2 — Бронированная Разведывательно-Дозорная Машина. Отличительной особенностью автомобиля является высокая проходимость. Она имеет еще по два дополнительных выдвижных колеса в правого и левого борта, которые помогают выбраться даже из окопа.

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Этот марш-бросок посвящен подвигу солдат, погибшим во время Керченско-Эльтигенской десантной операции.

Путь «Дороги мужества» — 16 км. На берег машины выли уже на Огненной земле. Там состоялся памятный митинг и награждение экипажа, которые уже во второй раз пересекли Керченский пролив на бронемашинах.

«Дорога мужества» в Керченском проливе: форсирование на БРДМ-2. Фото

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