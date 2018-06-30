Дорога на Самойленко отремонтирована по требованию прокуратуры Керчи

Керченская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В ходе проверки были найдены нарушения в виде ненадлежащего качества дорожного покрытия по улице Самойленко. В частности — целостность дорожного покрытия была повреждена во многих местах, а длина отдельных выбоин достигала 6 м, ширина – 3 м.

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В связи с нарушениями прокурор города направил исковое заявление в суд о понуждении администрации Керчи произвести ремонт дорожного покрытия.

В ходе рассмотрения гражданского дела по иску прокурора ответчик устранил нарушения целостности дорожного полотна.

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