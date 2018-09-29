Дороги крымской столицы забрали жизни бабушки и двух молодых парней

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что впримерно в один и тот же отрезок времени в Симферополе произошло 2 смертельных ДТП.

в Симферополе на переулке Элеваторный произошла авария с участием мотоцикла, погибли водитель и пассажир.

Авария случилась ночью около Симферопольской исправительной колонии №102. Очевидцы случившегося уточняют, что водитель наехал на бордюр, после чего мотоцикл врезался в дерево. На участниках ДТП не было шлемов, они погибли на месте.

«Я вчера проезжал мимо этой аварии и увидел, что два пацана лежали в плотную к друг дружке, они были без шлема».

По предварительной информации погибшим было 18 и 27 лет.

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Примерно в этот же отрезок времени на трассе недалеко от Симферополя автомобиль сбил 84-летнюю женщину.

«84-летняя женщина медленно двигалась по проезжей части. У неё была болезнь альцгеймера», — рассказал очевидец события.

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