Дорогу к Крымскому мосту ждёт реконструкция

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» объявило конкурс для поиска подрядчика на реконструкцию автодороги Новороссийск-Керчь, начальная стоимость контракта 8,4 млрд рублей. Как сообщает «Тасс», данная информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В документации говорится, что подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск-Керчь на участке км 47-км 52 (обход Анапы), Краснодарский край».

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Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 31 октября 2021 года, а конечный срок выполнения работ, а также получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – на декабрь 2021 года.

Предполагается, что финансирование будет вестись в 2018-2021 годах. Начальная стоимость контракта — 8,4 млрд рублей.

По данным Главгосэкспертизы России, на проект реконструкции учреждением выдано положительное заключение. Строительные работы полностью будут финансироваться за счет федерального бюджета, пройдут в два этапа и продлятся 29 месяцев. Всего будет реконструировано 24,18 км дороги, после этого расчетная скорость движения на данном участке составит 120 км/ч. Помимо основных работ планируется обустройство остановок общественного транспорта и тротуаров около них, установка девяти комплектных блочных трансформаторных подстанций.

«Реконструкция пройдет в рамках масштабного проекта строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск-Керчь и подъездов к морским портам Кавказ и Тамань. Работы на трассе начнутся в районе села Джигинка Анапского района и пройдут на всем протяжении от него до хутора Белый Темрюкского района и станицы Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края», — говорится в сообщении учреждения.

Также Главгосэкспертиза России сообщает, что проектными решениями предусматривается устройство моста через реку Старая Кубань, четырех путепроводов, двух сооружений для связи разобщенных территорий и трех надземных пешеходных переходов, на которых будут установлены подъемные платформы наклонного перемещения для маломобильных групп населения.

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