Дорогу на Ай-Петри перекрыли для проезда автотранспорта

Дорога на Ай-Петри для автотранспорта всех категорий перекрыта из-за опасности схода лавин. Об этом сообщают на сайте ГУ МЧС России по Республике Крым.

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«Крымские спасатели напоминают жителям и гостям Крымского полуостров о том, что автодорога через Ай-Петри со стороны города Бахчисарай и г. Ялта перекрыта для всех видов и категорий автотранспорта. Это связно с тем, что в районе горы Ай-Петри сохраняется лавиноопасность», — сообщают в ведомстве.

КерчьИНФО напоминает, что ранее, из-за тяжёлых погодных условий на дороге которая ведёт к горе Ай-Петри произошёл затор. Были зафиксированы сходы четырёх снежных масс, которые в общем объёме составили 800 куб.м., в результате чего движение порядка 100 транспортных средств было приостановлено, а 300 человек остались на плато Ай-Петри и не смогли самостоятельно спуститься по трассе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым