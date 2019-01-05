Дорогу на Ай-Петри перекрыли шлагбаумом

Въезд на плато Ай-Петри был перекрыт шлагбаумом по решению замминистра транспорта Республики Крым Еленой КИЙКО. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе ведомства.

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«Въезд на Ай-Петри запрещен всем видам транспорта. Для этого были установлены шлагбаумы. На месте постоянно дежурят сотрудники «Крымавтодора» и Службы автомобильных дорог Республики Крым. Проезд будет открыт только после того, как будут благоприятные погодные условия и МЧС отменит экстренное предупреждение о возможном сходе лавин», — рассказала пресс-секретарь министерства Анастасия ГУРИНА.

КерчьИНФО напоминает, что в связи с плохими погодными условиями дорога на плато Ай-Петри была перекрыта, однако водителям это не мешало и они самовольно проезжали.

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