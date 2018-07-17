Дорогу по улице Льва Толстого отремонтирует АО «ВАД»

Сегодня на аппаратном совещании в здании городской администрации обсудили вопрос ремонта дороги по улице Льва Толстого. Выяснилось, что работы по восстановлению дорожного полотна здесь проведет компания АО «ВАД», которая является подрядчиком, занимающимся строительство трассы федерального значения трассы «Таврида».

В рамках совещания присутствующие были ознакомлены с обращением керчанки, которая жалуется на состояние дороги по улице Льва Толстого. Местная жительница пишет, что целостность дороги нарушилась в связи постоянным проездом здесь большегрузов, которые задействованы на строительстве «Тавриды».

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С ответным словом выступил заместитель главы администрации Керчи по вопросам ЖКХ Евгений АДАМЕНКО. Он сообщил, что по вопрос ремонта данной дороги был обсужден с руководством АО «ВАД».

«На данный момент в приоритете стоит ремонт тех дорог, где существует высокая опасность возникновения аварий и ДТП. Однако про дорогу на Льва Толстого мы помним, она также будет отремонтирована, но позже. Ремонтными работами займется АО «ВАД»», — сообщил Евгений АДАМЕНКО.

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