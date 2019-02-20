Дорожники проведут ремонт нескольких участков автодороги от границы с Украиной до Керчи

По поручению Главы Республики Крым Сергея АКСЁНОВА, а также приняв во внимание жалобы жителей Джанкойского района, Министерство транспорта Республики Крым разработало план мероприятий по обеспечению доступности проезда к ряду сел Джанкойского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках выполнения поручения Крымавтодор приступил к ремонту дорог в Джанкойском районе. Специалисты предприятия уже отремонтировали участок автомобильной дороги «Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь» до села Полевое и другие участки общей протяженностью более 18 км.

Кроме того, после установления благоприятных погодных условий, специалисты ГУП РК «Крымавтодор» проведут ремонт горячей асфальтобетонной смесью крупными картами еще на нескольких участках данной автодороги.

Читайте: На улице Айвазовского в Керчи завершена укладка первого слоя асфальта

В марте дорожники планируют ремонт участка автомобильной дороги «Граница с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь» до села Новая Жизнь протяженностью 1,8 км. Также в марте дорожники проведут ямочный ремонт и ремонт картами горячей асфальтобетонной смесью от села Луганское до села Лобаново протяженностью 3 км, а также ремонт 3 км дороги до села Ковыльное. В апреле в районе села Марьино сотрудники Крымавтодора отремонтируют около 4 км дорожного полотна. Ещё один участок дороги будет отремонтирован в мае.