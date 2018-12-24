Дорожники восстановили участок трассы Новороссийск-Керчь

Более 42 000 тонн асфальта и 310 000 кв. метров дороги.

Федеральные дорожники восстановили нормативное состояние участка трассы А-290 Новороссийск – Керчь на подъезде к порту «Кавказ». До открытия Крымского моста эта дорога была частью кратчайшего автодорожного пути из Краснодарского края в Республику Крым.

Ремонт шел поэтапно с организацией реверсивного движения. Дорожники уложили более 42 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, восстановив более 310 тысяч кв. метров дорожного покрытия. На площади почти 30 тысяч кв. метров дорожная одежда переустроена полностью.

При восстановлении трассы применены технологии, позволившие использовать для усиления несущей способности дороги повторно почти 30 тыс. тонн материалов, образовавшихся от разборки дорожного покрытия и обочин. Одновременно это помогло дорожникам добиться оптимизации стоимости работ в объеме почти 4% от цены государственного контракта: в Федеральный дорожный фонд в итоге будут возвращены более 12 млн рублей.

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По окончании ремонта приведены в нормативное состояние основные транспортно-эксплуатационные показатели 32-километрового участка дороги: ровность и сцепление покрытия с шинами автомобилей, а также устранены все имеющиеся дефекты асфальтобетонного покрытия.

В 2019 году ФКУ Упрдор «Тамань» планирует отремонтировать еще 10 км дороги на подъезде к порту «Кавказ», тем самым завершив восстановление подведомственного участка в полном объеме.

Участок автодороги А-290 «Новороссийск – Керчь» (км 102+000 – км 145+100; направление порт «Кавказ») закреплен за ФКУ Упрдор «Тамань» Федерального дорожного агентства на праве оперативного управления. Категория трассы – II. Число полос движения – 2-3. Интенсивность движения в соответствии с техническим паспортом – 16 тыс. автомобилей/сутки.

До ввода в эксплуатацию моста через Керченский пролив участок автодороги был частью кратчайшего автодорожного пути из Краснодарского края в Республику Крым. Покрытие автодороги пришло в неудовлетворительное состояние из-за интенсивного трафика.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань»