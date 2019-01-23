Дорожное покрытие трассы «Таврида» защищено от изменений погодных условий

В январе 2019 года генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» использовал 700 тонн противогололедных материалов для обработки дорожного покрытия. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов, передает пресс-служба Минтранса РК.

«В начале месяца к работе подрядчика по зимнему содержанию дороги были сделаны замечания, в результате подрядчик увеличил количество техники и изменил регламент уборки. Сейчас дорожники своевременно реагируют на регулярный переход температуры с плюса на минус, обрабатывая все 190 километров «Тавриды», открытых в рамках запуска рабочего движения транспорта первой очереди трассы», — добавил Карпов.

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Количество техники, задействованной в уборке трассы «Таврида», увеличено с 26 до 43 единиц.

На дороге работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы с щетками и отвалами и погрузчики. Учитывая непостоянный климат полуострова, подрядчик строительства ведет мониторинг изменения погодных условий, и готов оперативно выдвинуть людей и технику в случае внезапного ночного похолодания на любом из четырех этапов открытой для рабочего движения первой очереди трассы «Таврида».