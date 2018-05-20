Достопримечательности Керчи: гора Митридат и древний город Пантикапей

Одной из главных достопримечательностей Керчи является гора Митридат. Она, в буквальном смысле, является визитной карточкой города.

Гора Митридат представляет собой Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, на вершине которого расположен Обелиск Славы и Вечный огонь.

Обелиск Славы Бессмертным Героям на горе Митридат — это монумент, посвящённый генералам, офицерам, сержантам и рядовым Отдельной Приморской Армии, морякам Азовской военной флотилии и всем воинам, павшим в боях за освобождение Крыма. Он был воздвигнут в 1944 году.

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Помимо военной истории, гора Митридат хранит в себе и тайны Античности. Тогда на ее вершине располагался древнегреческий город Пантикапей.

Для всех, кто собирается отдохнуть в Керчи, посещение горы Митридат обязательно. Именно здесь каждый может прикоснуться к многовековой истории города.

Интересно! Для того чтобы забраться на вершину горы, туристам предстоит преодолеть 436 ступенек.



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