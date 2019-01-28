«Доживет» ли Пританей до фестиваля «Боспорские агоны- 2019»?

Журналисты КерчьИНФО узнали у ВКИКМЗ успеют ли привести в порядок главную площадку знаменитого фестиваля античного искусства?

Заместитель Генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Наталия Валентиновна ГАЛКИНА рассказала журналистам КерчьИНФО о процессе подготовки реставрации и реконструкции колоннады Пританея:

«Необходимо, чтобы проектная документация прошла экспертизу. Мы получили поддержку отт Министерства Культуры Крыма. Мы надеемся что все процедуры пройдут в самые короткие сроки. Вариант не успеть к «Боспорским агонам» мы даже не рассматриваем. Но конкретных дат пока назвать нельзя».

Причиной разрушения стало «неблагоприятное» место расположения. По мимо ветров, перепада температур огромное значение имеет оползнеопасная территория.

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«Гора полая. Внутри склепы. И этот слой грунта имеет тенденцию сползать. Поэтому мы проводили наблюдения за конструкцией и ведем за ней контроль. Отрыв этот образовался не сегодня. Но мы начали говорить о нем, когда он уже приобрел угрожающий вод для памятника», — пояснила Наталия Валентиновна.