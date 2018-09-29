Драка в церкви: украинские радикалы захватили храм и ранили прихожан

Вчера на западе Украины захватили храм.

В пятницу на западной Украине в Ивано-Франковской области радикалы захватили храм канонической Украинской православной церкви, пострадали несколько прихожан. Об сообщает Риа Новости Крым с ссылкой на официальный сайт Украинской православной церкви.

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«Сегодня, 28 сентября, около 13:00 праворадикалы из «Правого сектора» в поселке Богородчаны на Ивано-Франковщине захватили здание митрополичьих палат при Свято-Троицком храме, предоставленных в пользование религиозной общине Украинской православной церкви», — говорится в сообщении.

Радикалы, по словам очевидцев, смогли проникнуть в помещение через внутренний двор — музыкальную школу, которая примыкает к зданиям.

«Ворвавшись, они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри, в результате которой несколько человек получили серьезные травмы — двум мужчинам сломали руку и разбили голову. Настоятеля храма, заломив ему руки, пинками выбросили на улицу. Изгнав таким образом всех прихожан, рейдеры сменили замки».

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