Древности Керчи благополучно уничтожены

Похоже, все усилия по спасению Митридата от варварской «реконструкции» оказались тщетными. Несмотря на решительные протесты со стороны Керченского музея (ВКИКМЗ), несмотря на расследования нецелевого расходования средств, отстранения чиновников и прочее, работы на злополучном склоне над остатками бывшего музея древностей продолжены! И время-то подобрали подходящее — как раз когда чиновники в отпуске, а люди готовятся к праздникам.
Впрочем, этого следовало ожидать после того, как в интересах выполнения графика реконструкции, кем-то было принято решение не отстранять и не наказывать «Меандр», а позволить им дальше осваивать «неисчерпаемые» государственные средства, которых ведь только на пенсии и социальные проекты не хватает.
предварительные шурфовки горы Митридат в месте работ дали очень богатый материал
Несколько месяцев назад сотрудники музея говорили мне (Константину Ходаковскому, — прим. ред), что некоторая победа в интересах истории и культуры Керчи достигнута: работы остановлены, чтобы, хоть и поздно, но провести спасательные археологические работы, как того требует закон. Также отметили, что предварительные шурфовки дали очень богатый материал (керамика и артефакты, разбитые в музее древностей оккупантами во время Крымской войны и многое другое).
Теперь все ошеломлены: несмотря на обещания чиновников и достигнутые договорённости, в том числе публичные, варварские работы по «укреплению» склона завершаются и доступ к культурному слою просто будет закрыт навсегда…
А фирма-подрядчик, нанёсшая непоправимый вред самому древнему городу России, Пантикапею, уже «радует» керчан заявлениями, что совсем скоро склон покроется молодой зелёной травкой. И ничто не будет напоминать о совершённом преступлении.
Возможно, само укрепление не требующего подобных работ огромного склона было придумано?
Не завершив работу, подрядчик не получит деньги и не сможет приступить к следующему этапу. А завершение работ на склоне зависело от проведения спасательных археологических работ. Так как же решить эту сложную дилемму? Да очень просто: деньги главнее истории, археологии и культуры — получая их в своё распоряжение, можно закрыть нужные глаза на любое варварство и продолжить «реставрацию». Возможно, само укрепление не требующего подобных работ огромного склона было придумано, чтобы получить от государства десятки миллионов рублей на текущие расходы и укрепление дружбы с чиновниками, чтобы дальше всё шло как по маслу.
А проблема сохранения штаба Керченской военно-морской базы вообще не озвучивается — всему отведено своё место. Для памяти о Великой Отечественной войне выделен особый праздник 9 мая, когда люди должны ходить торжественными шествиями, наблюдать за бравурными парадами и чествовать давно исчезнувшие завоевания своих отважных предков — в остальные дни года эта память не должна мешать людям устраивать свою жизнь. Нет даже желания сохранить ветхие памятники на братских могилах воинов (в Аршинцево, Сипягино и на Маяке они уже просто уходят в море), не то что заниматься какими-то давно забытыми и загаженными штабами.
Вспоминается, как предприимчивые люди добывали токсичный песок из защитной дамбы Чурубашского хвостохранилища, зарабатывая на дармовом материале сотни миллионов рублей, чтобы потом уже за счёт государства эту дамбу восстановить и снова заработать. К слову, никто так и не был наказан за эту жуткую схему, созданную для лёгкого обогащения без оглядки на последствия.
Но с Митридатом мы получили куда худшую ситуацию — «ошибки» вообще не стали исправлять: ни за счёт подрядчика, ни за счёт государства. Отсюда можно сделать законный вывод, что не будут исполнены и обещания по восстановлению часовни Стемковского на вершине горы и здания музея древностей на её склоне. Хорошо, если за 1,5 млрд рублей хотя бы Большую Митридатскую лестницу приведут в более-менее приличный вид через 5 лет после обрушения пролёта…
Нет, ничего у нас с таким подходом не будет хорошего. С наступающим Новым годом коррупции, воровства, нищеты и безысходности, господа… Покойся с миром, древний Митридат.
Источник: https://zen.yandex.ru