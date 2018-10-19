Парень погибшей студентки находится в тяжёлом состоянии

В Керчи случилась еще одна трагедия: молодой человек погибшей студентки выпал из окна.

После ужасного события, которое унесло жизни более двух десятков людей, произошло еще одно: двадцатилетний Армен, который испытывал сильные чувства к студентке Виктории ДЕМЧУК, выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщают медики.

Молодой человек сильно любил Викторию, когда случилось несчастье, не отходил от ее кровати в больнице, дежурил там вместе с родителями. Однако, при транспортировке в Москву ее жизнь оборвалась.

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Армен был потрясен, сильно переживал. Сегодня стало известно о том, что он выпал из окна четвертого этажа, получив травму позвоночника.

Сейчас Армен находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его собираются перевозить в Симферополь.

Из неофициальных источников стало известно, что была найдена предсмертная записка.

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