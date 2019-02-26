Виновник аварии на эстакаде в Керчи уже был лишен прав

По информации ГИБДД водитель автомобиля «Тойота» был лишен прав за управление ТС в нетрезвом виде.

Полиция Керчи проводит проверку по факту вчерашней аварии на Шоссе Героев Сталинграда с участием двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Керчи.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по эстакаде со стороны улицы Орджоникидзе в направлении улицы Буденного, совершил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фиат», который двигался во встречном направлении.

В результате аварии пострадали водитель автомобиля «Тойота», а также трое пассажиров автомобиля «Фиат», в числе которых маленький ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве.

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Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На место аварии выехало несколько нарядов ГИБДД. Установлено, что водитель «Тойоты» ранее лишен права управления транспортным средством на срок 18 месяцев за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются причины происшествия, назначен ряд экспертиз.