ДТП на Казакова: пострадавших забрала скорая помощь

Сегодня около 10 вечера возле остановки «Казакова» произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Есть пострадавшие.

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Свидетели отметили очень громкий хлопок. По их словам, один из автомобилей не пропустил другой, двигавшийся по главной дороге, вследствие чего произошло сильное столкновение. Очевидцы происшествия сообщают, что пострадавших забрала скорая помощь.

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Часть дороги перекрыта. Подробности ДТП выясняются.

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