ДТП на керченской трассе: фура раздавила легковушку (ВИДЕО)

Вечером 26 сентября под Симферополем произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате аварии погиб человек.

В социальных сетях сообщают, что легковой автомобиль «Ford» сильно деформирован, фура перекрыла весь проезд.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.

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«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В аварии погиб водитель легкового авто».

Причины ДТП пока неизвестны.

ДТП на керченской трассе: фура раздавила легковушку

Фото и видео взяты из социальных сетей

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