ДТП на керченской трассе: фура раздавила легковушку (ВИДЕО)

Вечером 26 сентября под Симферополем произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате аварии погиб человек.
В социальных сетях сообщают, что легковой автомобиль «Ford» сильно деформирован, фура перекрыла весь проезд.
На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД.
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«По предварительной информации, водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком. В аварии погиб водитель легкового авто».
Причины ДТП пока неизвестны.
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Фото и видео взяты из социальных сетей