ДТП на керченской трассе: пострадали два человека

На керченской трассе произошло новое ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

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Авария произошла на 43-м километре участке трассы Феодосия-Симферополь. Участниками ДТП стали два отечественных автомобиля: ВАЗ-2107 и ГАЗ-53. В результате столкновения, водителя легкового автомобиля зажало в деформированном из-за ДТП автомобиле. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать его при помощи специнструмента.

В причинах ДТП разбираются правоохранители.

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