ДТП на крымской трассе: есть пострадавшие

Очередное ДТП на крымской трассе. Три человека пострадали.

« ДТП произошло при столкновении двух авто: Opel Kadett и Daewoo Nexia», сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера в 21.15 час. на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о том, что на автодороге пгт. Нижнегорский – г. Белогорск, перекресток между с. Ломоносово – с. Желябовка произошло столкновение двух легковых автомобилей. К месту происшествия немедленно были направлены сотрудники 28-й пожарно-спасательной части (пгт.Нижнегорский) Федеральной противопожарной службы МЧС России, а также сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

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При столкновении водители автомобилей получили травмы и не смогли самостоятельно выбраться из транспорта. Сотрудники МЧС извлекли пострадавших и передали медика. Таже в аварии пострадал пассажир одного из авто.

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