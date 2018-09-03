ДТП на Мирошника: движение затруднено

В Керчи произошло ДТП по улице Мирошника. На дороге образовался затор.
Перед пешеходным переходом по улице Мирошника произошла авария с участием двух автомобилей -Volkswagen и Peugeot. Причина ДТП — несоблюдение дистанции.
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Повреждения у автомобилей незначительные. Движение на дороге затруднено.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.
Авария на Мирошника