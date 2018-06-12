ДТП на «проклятом» перекрестке в Керчи

В Керчи на перекрестке у остановки «Ворошилово» очередное ДТП. Керчане называют его проклятым.

На перекрестке с улицей Ворошилова столкнулись два автомобиля. Белая легковушка двигалась прямо по главной, а серая выезжала из второстепенной справа. При столкновении белый автомобиль отбросило и развернуло. О пострадавших не сообщается.

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Именно на этом перекресте недавно была авария с участием 3-х автомобилей. И это далеко не вся статистика аварий на данном участке дороги. Керчане говорят, что это место с особой аурой:

«Это место какое-то проклятое. Постоянно там машины бьются».

Уважаемые водители, будьте бдительными и аккуратными. Особенно на «проклятых» перекрестках. Пусть печальный опыт других станет уроком для вас.

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