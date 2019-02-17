ДТП на трассе Симферополь-Керчь: один погибший и двое пострадавших

ДТП на трассе Симферополь-Керчь: один погибший и двое пострадавших

Минувшей ночью близ города Феодосии произошла авария с участием двух легковых транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной версии, автомобиль «ВАЗ-217030» двигался в направлении Керчи со стороны Симферополя, и решил совершить обгон другого транспортного средства. Водитель отечественного авто совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «НИССАН ПАТФИНДЕР», который двигался навстречу.

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Водитель «ВАЗа» погиб, а пассажир и водитель «НИССАНАа» получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На место происшествия выехало несколько отрядов ГИБДД.

На данный момент причины произошедшего устанавливаются. ОМВД России по городу Феодосия проводят соответствующую проверку, на основании которой будет принято процессуальное решение

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