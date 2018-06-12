ДТП на въезде в Керчь

Сегодняшний день бьет все рекорды: в Керчи и прилегающих районах одно за одним происходят дорожно-транспортные происшествия.

На этот раз очевидцы сообщают об аварии на въезде в Керчь. На фото видно, что легковой автомобиль съехал с автодороги и получил значительные повреждения.

О пострадавших в ДТП не сообщается.

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Уважаемые водители! Будьте бдительны! Соблюдайте ПДД! От ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи

Фото: соцсети

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