ДТП станет меньше? На трассе «Таврида» начинают работать камеры фото-видеофиксации

За нарушениями правил дорожного движения на дорогах Крыма будут следить 85 камер фото-видеофиксации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление начальника УГИБДД МВД по Республике Крым полковника полиции Анатолия БОРИСЕНКО в эфире радио «Спутник Крым».

С началом реализации второго этапа концессионного соглашения в Крыму будут выставлены дополнительные камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД.

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«Сейчас начинают работать камеры на «Тавриде» — прописаны все аварийно-опасные участки на дороге. Положение камер фото-видеофиксации будет меняться в зависимости от концентрации мест ДТП. Также будут фиксироваться нарушения парковки», — заявил руководитель региональной Госавтоинспекции.

По данным центра автоматизированной фиксации административных нарушений ГИБДД МВД по РК на участках автодорог Крыма, где установлены камеры видеофиксации, количество ДТП снизилось в десятки раз.

Всего к 2021 году для автоматической регистрации нарушений ПДД в Крыму планируется установить 254 комплекса.