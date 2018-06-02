ДТП трассе «Керчь-Симферополь»: водитель грузовика уснул (ВИДЕО)

В одной из социальных сетей на просторах интернета появилось видео аварии на трассе «Керчь-Симферополь».
Причиной происшествия стало то, что водитель транспортного средства уснул.
К счастью, пострадавших в ходе дорожно-транспортного происшествия нет — водитель наехал на дорожное ограждение.
За последние несколько дней в Керчи и прилегающих районах участились аварии и ДТП.
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Уважаемые водители, будьте внимательны! Помните, что от ваших действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и благополучие окружающих людей!
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи