ДТП В Керчи 20 марта 2018 года

Сегодня утром в Керчи произошло ДТП. Пострадавших нет. Автомобиль марки Лада 2110 сильно поврежден.

В девятом часу утра в районе остановки Телецентр произошло ДТП. Зеленая Лада 2110 врезалась в серый автомобиль KIA. У иномарки не замечено сильных повреждений — немного помят бампер. Чего не скажешь о Ладе — передняя часть автомобиля сильно повреждена.

Очевидно, что авария произошла из за несоблюдения дистанции

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Участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД. Движение на дороге затруднено.

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