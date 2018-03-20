ДТП В Керчи 20 марта 2018 года

Сегодня утром в Керчи произошло ДТП. Пострадавших нет. Автомобиль марки Лада 2110 сильно поврежден.
В девятом часу утра в районе остановки Телецентр произошло ДТП. Зеленая Лада 2110 врезалась в серый автомобиль KIA. У иномарки не замечено сильных повреждений — немного помят бампер. Чего не скажешь о Ладе — передняя часть автомобиля сильно повреждена.
Очевидно, что авария произошла из за несоблюдения дистанции
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Участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД. Движение на дороге затруднено.