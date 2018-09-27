ДТП в Керчи: фура помяла легковушку

Сегодня около 19 часов вечера на регулируемом пешеходном переходе от возле Центрального рынка произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По сообщениям очевидцев, легковушка, поворачивая с крайней правой полосы влево, не пропустила грузовую машину. Удар пришёлся на переднюю водительскую дверь легковушки. У грузовика же пострадал только нижний бампер

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О пострадавших не сообщается, сотрудников ГИБДД тоже пока что нет на месте.

Из-за аварии в районе перехода наблюдается небольшая пробка.

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