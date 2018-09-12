ДТП в Керчи: грузовик зажал иномарку

Это уже второе ДТП за последние 30 минут в районе автовокзала.
По улице Маршала Еременко еще одно ДТП. Напротив остановки грузовик зажал иномарку.
Как сообщают участники аварии, водитель легковушки двигался по своей полосе, а водитель грузовика не заметил иномарку при перестроении.
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В результате ДТП никто не пострадал. Водители решают вызывать ли ДПС или оформить европротокол самостоятельно.
Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.