ДТП в Керчи: грузовик зажал иномарку

Это уже второе ДТП за последние 30 минут в районе автовокзала.

По улице Маршала Еременко еще одно ДТП. Напротив остановки грузовик зажал иномарку.

Как сообщают участники аварии, водитель легковушки двигался по своей полосе, а водитель грузовика не заметил иномарку при перестроении.

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В результате ДТП никто не пострадал. Водители решают вызывать ли ДПС или оформить европротокол самостоятельно.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

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