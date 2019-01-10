ДТП в Керчи: лихач на сколькой дороге (ВИДЕО)

«Как ты зимой ездишь? — Боком!»

В Редакцию КерчьИНФО прислали видео аварии, в которой чудом все остались целы.

В районе остановки «Луч», черный автомобиль поворачивал налево. На встречной полосе водитель «Жигулей» также совершает поворот налево, но не попал в накатанную колею и останавливается на проезжей части.

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В это время, по правой полосе продолжает движение прямо белый автомобиль. Водитель вовремя заметил «Жигули» и совершил опасный маневр — боком, по скользкой дороге он проходит между двух автомобилей.

Водители всех трех машин остановились, чтобы проверить есть ли повреждения у авто.

Авария произошла вечером 7 января.

Уважаемые автовладельцы, будьте предельно осторожны на дорогах, особенно при таких погодных условиях.

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