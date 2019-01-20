Лобовое столкновение на эстакаде в Керчи: есть пострадавшие

Спасатели деблокируют пострадавших. Потребовалось 5 бригад скорой помощи!
Ужасная авария произошла сегодня около 21:00 на новой эстакаде по Шоссе Героев Сталинграда. Несмотря на четырехполосную дорогу и наличие отбойника, автомобили совершили лобовое столкновение.
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Как сообщают очевидцы, на место приехали сразу 5 бригад скорой помощи и МЧС.
От удара машины сильно деформировались, и пострадавших пришлось деблокировать с помощью специальных инструментов. Подробности и обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: соцсеть