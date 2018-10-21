ДТП в районе Войкова: «ВАЗ» сбил мужчину

Вчера вечером в районе Войкова «ВАЗ» сбил мужчину на проезжей части. Об этом КерчьИНФО сообщили очевидцы произошедшего.

По их словам, ДТП произошло в промежуток времени с 18:00-18:30.

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Мужчина переходил дорогу в неположенном для этого месте. После столкновения водитель отечественного авто остановился и остался на месте происшествия, куда уже через 5 минут приехала скорая помощь, а чуть позже и правоохранительные органы.

На данный момент официальной информации нет, а о состоянии потерпевшего ничего не известно.

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