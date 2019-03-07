«Дуйте-дуйте-дуйте»: пьяную автоледи задержали в Ленинском районе

Девушка была лишена прав.

22 февраля, находясь на маршруте патрулирования в селе Луговое, сотрудники ОГИБДД по Ленинскому району заметили легковой автомобиль, который двигался по встречной полосе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Полицейские пресекли нарушение ПДД и остановили транспортное средство. За рулем находилась 24-летняя местная жительница. Согласно результатам освидетельствования при помощи прибора «Алкотестера», гражданка управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее автоледи уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и по решению суда была лишена права управления транспортным средством.

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В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

В Ленинском районе задержали пьяную автоледи без прав