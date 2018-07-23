Два ДТП под Судаком: есть погибший

В двух ДТП которые произошли в прошлые сутки под Судаком трое человек пострадали и один погиб. Об этом информационному агентству КрымИНФОРМ сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

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В ведомстве рассказали, что первая авария произошла на дороге Судак-Грушевка с участием автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-2115. Двое пострадавших были госпитализированы с травмами различной тяжести. Один человек погиб.

«В результате первого происшествия пострадали три человека. К сожалению, женщина 1961 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью», – написали в сообщении.

Во втором ДТП столкнулись три автомобиля. Авария произошла на дороге Судак-Веселое.

«Спасатели с помощью специализированного гидравлического оборудования провели деблокацию пострадавшего мужчины 1988 года рождения, жителя Судака, и оказали помощь в транспортировке к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в судакскую больницу», – подчеркнули в ведомстве.

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